Norah Jones de retour au Gent Jazz Festival après sept ans d'absence

Pour son dernier album, présenté sur le label Blue Note Records, Norah Jones a collaboré avec de grands noms grands du jazz comme Wayne Shorter, Dr. Lonnie Smith et Brian Blade.

"Cette grande dame américaine a fait ses débuts avec Come Away With Me et le single mondialement connu Don't Know Why, quelle a rendus très populaires", rappelle l'organisateur Bertrand Flamang. "Depuis, elle a vendu pas moins de 45 millions de disques et gagné neuf Grammy Awards."

Également attendu le 9 juillet au Gent Jazz Festival, le jeune duo Emile Parisien & Vincent Peirani, figure de proue d'une génération de musiciens de jazz venus de France. Avec leur album Belle Epoque, ils rendent hommage au saxophoniste Sidney Béchet.

Le Omer Avital Quintet a également confirmé sa présence au festival, qui présentera son album Abutbul Music, un mélange entre musique séfarade, de funk et de blues.