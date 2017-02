Noisia et French Montana parmi les 20 nouveaux noms de Dour 2017

Après les annonces d'artistes comme Justice, Die Antwoord, Nas, Naâman ou encore Jon Hopkins, voici une nouvelle salve de noms qui en comblera plus d'un.

Le plus gros nom de cette salve est sans aucun doute Noisia qui reviendra à Dour pour la sixième fois en dix ans. Mais les amateurs de dubstep et de drum n' bass pourront aussi voir la légende Goldie ou Modestep.

Comme chaque année, le festival fait la part belle à la musique électronique au sens large avec un soin tout particulier pour la techno. Cette édition, les jeunes pousses que sont Mall Grab et DJ AZF viendront se frotter à des artistes reconnus comme Adam Beyer, Blawan, Karenn, Tale Of Us ou Sam Paganini.

Côté hip-hop, le festival accueillera une des étoiles montantes du rap US: French Montana. La France sera elle représentée par le duo de Sevran Kaaris et Kalash Criminel. Les fans de dancehall pourront quant à eux croiser Popcaan.

Le festival de Dour est réputé pour son éclectisme et il le prouve encore avec les venues de Tchami, Trentemøller, de l'autralien RY X, de NAO et des révélations Møme et Sevdaliza.