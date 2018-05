Niveau 4: les étoiles montantes du rap belge à Couleur Café

Le festival Couleur Café a dévoilé les huit artistes qui participeront à Niveau 4, le show destiné à mettre en avant le futur de la scène hip hop du royaume. L'occasion pour beaucoup de découvrir ce qui se fait de l'autre côté de la frontière linguistique. Et la porte drapeau de cette édition 2018 n'est autre que Blu Samu. L'Anversoise qui traine avec le crew du 77 et Zwangere Guy arrive sur le devant de la scène bruxelloise et c'est presque une évidence de la retrouver à l'occasion de ce Niveau 4.

À côté d'elle, on retrouve une armée de jeunes loups n'attendant que de pouvoir sauter sur la scène hip hop nationale. Protégé de Krisy, Moka Boka présentera son premier EP SuperNova ainsi que des extraits de son futur projet, dont son featuring avec Swing, Heracles. On retrouvera aussi Jay Mng, le sociétaire du collectif Six O'Clock et le groupe Soul'art, où l'on retrouve une figure connue en la personne de Martha, la chanteuse, qui n'est autre que l'actrice principale du film Black.

Le Flamand Brihang et le Vruxellois Nixon complètent la liste des MC's. À la fin de cette programmation, on retrouve les deux DJs qui figuraient déjà sur l'affiche 2017: DJ Vega et Junior Goodfellaz. Le premier est un virtuose des platines très respecté dans notre pays tandis que le second est connu pour faire partie du crew L'Or Du Commun. Tous ces artistes marcheront sur les traces d'artistes comme Roméo Elvis, Zwangere Guy, Isha ou encore Coely, qui ont participé aux éditions antérieures de Niveau 4.

La programmation de Niveau 4 s'ajoute donc à celle du samedi de Couleur Café où l'on retrouvait déjà entre autres George Clinton, D'Angelo, blackwave., Témé Tan ou encore Juicy. Les deux autres jours du festival (vendredi et dimanche) verront défiler notamment Selah Sue, Damso, Amadou & Mariam, Young Thug, Ibeyi, Ziggy Marley ou Chinese Man.

Guillaume Scheunders