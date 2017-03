Nicolas Jaar et 2manydjs parmi les 50 nouveaux noms du Pukkelpop

Parmi les premiers noms déjà annoncés pour cette grande fête qui aura lieu du 16 au 19 août 2017, on trouve entre autres Interpol et The xx côté rock, Chance the rapper et Cypress Hill en rap ou encore Flume et Ben Klock pour les amateurs de musique électronique.

Dans cette nouvelle salve, pas d'énormes têtes d'affiche, mais du beau monde malgré tout. A commencer par le compositeur de musique électronique Nicolas Jaar, les frères Dewaele qui se présenteront sous leur alias 2manydjs ou encore Ryan Adams qui viendra présenter son dernier album Prisoners.

Après avoir annulé sa prestation l'année passée, la princesse pop Halsey sera là pour promouvoir son cd Hopeless fountain kingdom qui sortira au mois de juin. Le crack de la techno Richie Hawtin présentera son nouveau spectacle audiovisuel Close et Armand Van Helden et Jackmaster se produiront ensemble le samedi pour représenter la musique house.

Les nouveaux artistes nous feront voyager parmi des dizaines de styles différents avec les venues de la révélation Sampha, du jeune Jake Bugg, des génies gantois Stuff., du rap queer de Mykki Blanco ou encore du rock énervé de Gruppo di Pawlowski ou Enter Shikari.

Pendant les 4 jours du festival, on pourra aussi voir The Shins, Parquet Courts, Omar Souleyman, Floating Points, Glints, Lunice, Stormzy, Talaboman, les Belges de Cocaine Piss ou encore Tycho.

Le reste des noms est à retrouver dans cette vidéo.