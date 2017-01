Nicola Testa, une séparation

Nicola Testa a sans doute trouvé son réalisateur de coeur en la personne de Martin Landmeters: avec Violet, c'est le cinquième clip qu'ils réalisent ensemble. Pour ce nouvel extrait de l'album No More Rainbows, le duo a voulu mettre en scène "la force et l'intensité de ce moment de séparation entre deux personnes qui s'aiment, aussi bref soit-il". "Notre choix de vie, c'est la tolérance", poursuivent-ils. Tout un programme...