Nick Cave & The Bad Seeds au Sportpaleis le 13 octobre

Après avoir annoncé une tournée en Amérique du Nord, Nick Cave & The Bad Seeds ont dévoilé les dates de leur tournée européenne. Plus de quinze pays sont au programme dont l'Angleterre, la France, l'Allemagne et donc, la Belgique.

Le seizième album de Nick Cave, Skeleton Tree, s'est directement classé numéro un des tops des ventes à sa sortie en Belgique. Il avait été précédé par le film documentaire One More Time With Feeling qui raconte la création de l'album et qui permettait de découvrir les morceaux qu'il contient avant sa sortie.

La composition de Skeleton Tree a été marquée par le décès d'Arthur, le fils de Nick Cave, âgé de seulement quinze ans. Cet enregistrement porte la marque du deuil et se veut bien plus sombre que ses prédécesseurs.

Les derniers concerts belges de Nick Cave & The Bad Seeds remontent à 2013 quand il s'était produit au Rock Werchter et à la Lotto Arena d'Anvers.

Jozefien Wouters