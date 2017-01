Nas, Pusha T, Chassol, Vitalic... 20 nouveaux noms pour Dour 2017

Nas, qui était venu jouer Illmatic pour les 20 ans de la sortie de l'album en 2014, reviendra sur la Last Arena cet été. Au rayon hip hop, on retrouvera également Pusha T, le Belge Damso, le Français Lorenzo et la Britannique Kate Tempest.

Côté pop et rock de l'affiche, ce sont Two Door Cinema Club, Chassol et St Paul & the Broken Bones qui complètent le line-up.

Mais c'est surtout le penchant électro du festival qui s'enrichit aujourd'hui, avec 12 nouveaux noms: Dixon, meilleur DJ pour la 4e année d'affilée selon Resident Advisor, Kink (meilleur live), Dubfire après lequel Dour courrait depuis longtemps, ainsi que Jon Hopkins, Kölsch, Yussef Kamaal, Vitalic (avec un nouveau show) et Hunee. Le contingent drum'n'bass et dubstep se complète avec Chase & Status, Andy C, Annix, Critical Soundsystem.