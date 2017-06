Nah, le batteur expérimental...

Quand on s'est pris la musique de Nah pour la première fois en pleine tronche, on était aux Pays-Bas. Le batteur et bidouilleur de Philadelphie s'était fait rejoindre par les deux sauvages d'Ho99o9 et avait balancé un set d'une rare intensité. "Ils sont du New Jersey et moi je viens de l'autre côté de la rivière. Quand tu grandis là-bas, sur la côte Est, et que tu vas à des concerts punk, faut t'attendre à cette force, à cette violence. Ça peut terrifier certaines personnes ici mais pour nous, c'est juste un bon vendredi soir." Une solide découverte en somme pour se rendre compte que le bonhomme habitait Bruxelles et y avait donné un paquet de concerts. Né en Floride, élevé dans les parages de Philly, "une petite ville merdique des alentours", Nah, alias Michael Kuhn, est marié à une Belge. "J'ai vécu dans votre pays pendant quasiment quatre ans. C'était cool. Assez génial d'explorer une nouvelle culture, d'être exposé à tant de nouvelles choses. Nouvelles personnes, nouvelles langues, nouveaux sons... De voir aussi d'où venait ma femme. Mais pour la musique, ça n'a dans un premier temps pas été facile. Personne ne me prenait vraiment au sérieux. Je ne savais pas à qui m'...