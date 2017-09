Mount Kimbie: "C'est toujours étrange quand votre passion devient votre gagne-pain"

"C'est toujours étrange quand votre passion devient aussi votre gagne-pain, relève Kai Campos, moitié du duo Mount Kimbie. Ce qui était simple, naturel, organique, devient tout à coup plus compliqué. Vous vous rendez vite compte qu'une série d'autres facteurs entrent en jeu. Des données plus "politiques", extra-musicales. Ne serait-ce que par le simple fait que l'industrie est dirigée par des types qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'artistique: on parle de cadres sup' qui ont d'abord appris à vendre des marques. Nous, on ne vient pas de ce monde-là. Il a donc fallu s'adapter. Et prendre à certains moments un peu de recul. Y compris par rapport au rythme habituel du business, qui enchaîne album-promo-festival-tournée, etc." Pour le coup, quatre ans après son dernier album, Mount Kimbie est à nouveau les deux pieds dedans. On rencontre le binôme en toute fin de journée de presse, à la terrasse d'un café bruxellois côté Dansaert. Les valises posées sous la table, ils reprendront le train directement après, direction Paris...

