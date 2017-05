Mort du DJ Robert Miles, auteur du tube Children

"Robert nous a quittés paisiblement la nuit dernière après un combat courageux de neuf mois contre un cancer métastasé de stade 4", a publié sur sa page Facebook OpenLab, radio émettant notamment sur les îles d'Ibiza et Formentera aux Baléares.

"Il a été fort, déterminé, incroyablement courageux et a tout fait pour lutter contre cette horrible maladie", peut-on lire sur la page.

"Robert était plus qu'un simple artiste, il était un pionnier, un créateur, une inspiration, un fils, un père, notre ami."

OpenLab ne précise pas où il est décédé, des médias espagnols affirmant qu'il était mort à Ibiza, où il vivait.

Le producteur et compositeur italien, de son vrai nom Roberto Concina, avait débuté sa carrière dans des boîtes de nuit et des radios du nord de l'Italie et était devenu mondialement célèbre dans les années 90 pour son tube Children, composé en 1994.

Son titre Trance Shapes avait été intégré à la bande originale du film américain La Mémoire dans la peau (2002), premier opus de la saga Jason Bourne.