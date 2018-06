Montevideo est de retour et plus pop que jamais

C'est la suite logique des choses: alors que Joakim produisait déjà le précédent (et très réussi) album de Montevideo, le patron de Tigersushi a non seulement accepté de remettre le couvert pour ce Temperplane à venir, mais hébergera aussi les Bruxellois sur son label.

Et ce premier extrait, Fun House (rien à voir avec les Stooges), annonce un album très pop, teinté de psychédélisme et d'un soupçon d'électro, sur lequel un soin tout particulier a été apporté aux voix: les harmonies rappelent immédiatement Django Django, le Beta Band ou le Beck de Modern Guilt. En quelques mots plutôt qu'en cent, on a bien hâte d'entendre la suite...

Montevideo présentera ce nouvel album le 1er février prochain à l'Ancienne Belgique, Bruxelles.