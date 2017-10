Miles Bloo dévoile le clip pop et déjanté de Blindness

Après l'électro avec les Subs, puis Highbloo (à voir le 14 octobre à la soirée Focus/Bulex du Brussels Electronic Marathon) et Slightlious, deux créations solo, Luca Di Ferdinando revient sur le devant de la scène avec Miles Bloo, un nouveau groupe plus pop et populaire.

Ancien étudiant batteur au Conservatoire de jazz de Bruxelles, le musicien clairement influencé par la mouvance électro souhaite aujourd'hui raconter l'histoire "d'un être humain en lutte avec lui-même pour être en accord avec le monde et, un jour peut-être, y trouver sa place." Tout un programme donc, dévoilé sur son premier EP à trois morceaux, Blindness, qui sortira le 5 octobre sur le label News.

Luca Di Ferdinando assure le chant, la batterie et la basse, et est accompagné sur scène et en studio d'un guitariste et d'un claviériste.

Un album entier de Miles Bloo est actuellement en cours de production.

Salammbô Marie