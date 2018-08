Micro Festival, l'affiche rock indie la plus excitante de l'été

Neuvième édition pour le plus sympa des festivals liégeois. Le Micro, petite nouveauté cette année, se déclinera sur deux jours et un soir. L'occasion pour le coup d'accueillir The Notwist... Les Allemands ouvriront le jeudi avec Condor Gruppe, les gamins anversois d'Ennio Morricone, et Jawhar, l'aérien folkeur hennuyer tunisien. Petit durcissement de ton le lendemain. Le synth punk de Komplikations bagarrera avec le post-punk taré et polyglotte de Baya Computer et le kraut écolo masqué des Snapped Ankles. Samedi, le post-rock doom oriental de Wyatt E., le rock vintage des Mystery Lights (visa du label soul Daptone) et le furieux duo expérimental barcelonais Za! partageront entre autres l'unique scène du festival avec les Limiñanas. 2.000 personnes, 26 euros le pass. Mini festoche, mini prix... Le Micro fait le maximum.

Micro Festival, du 02 au 04/08, à l'Espace 251 Nord à Liège. www.microfestival.be >> Lire également notre interview des Limiñanas.