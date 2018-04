Mélissa Laveaux: "Je m'inspire des rythmes, des histoires, mais après, j'en fais ce que je veux"

Ce matin-là, Mélissa Laveaux n'a pas beaucoup dormi. Et pas seulement parce qu'elle a pris son Thalys aux aurores. " J'ai tendance à me réveiller systématiquement vers 2, 3 heures du matin. C'est un moment de la nuit assez mystique. On dit d'ailleurs que c'est l'"heure des sorcières", celle où elles viennent chercher les morts (rires). En fait, gamine, je me réveillais déjà à cette heure-là, et comme j'ai appris à lire assez tôt, je commençais à bouquiner. Du coup, j'ai gardé l'habitude. Mais c'est un truc de famille. Je me souviens qu'une nuit, je suis descendue me verser un verre de lait, et j'ai trouvé ma mère en train de nettoyer la cuisine!" (rires)

