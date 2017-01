Lula Pena a trouvé le "mot qui peut sauver"

Chanteuse, guitariste et percussionniste, Lula Pena emmène celui qui l'écoute vers des contrées lointaines. La voix grave, les mains sur sa guitare, elle fait découvrir la poésie du monde. Son oeuvre profonde et singulière en a intrigué plus d'un. Elle interpelle à sa manière et c'est en français, en anglais, en espagnol, en italien ou encore en grec qu'elle le fait. Elle se produira le 3 février prochain sur la scène de l'Ancienne Belgique pour présenter son nouvel album.

Archivo Pittoresco est le nom qu'elle lui a choisi. Il reflète le vagabondage inspiré de la musicienne. Les textes des treize chansons de l'album voyagent entre les langues et les auteurs, soit Manos Hadjidakis, Violeta Parra, le surréaliste belge Louis Scutenaire, des auteurs anonymes ainsi que Lula Pena elle-même.

"Archivo Pittoresco est basé sur le tropisme de certains peintres du 19e siècle, qui quittèrent l'atelier pour explorer les paysages et leurs éléments organiques, tels que ruines, asymétries, dissonances, incertitudes et ombres, explique Lula Pena par voie de communiqué. (...) Je suis davantage intéressée par ce que les choses ont en commun, que par ce qui les distingue, et je suis attirée par ce que je perçois intuitivement comme un tronc commun à toutes les musiques. Révéler ces dimensions cachées en utilisant des moyens très simples (une voix et des cordes) est une expérience subtile, que j'essaie de partager entre nos corps résonants."

Pes mou mia lexi, qui signifie "donne-moi le mot", est une chanson du compositeur grec Manos Hadjidakis. Lula Pena l'a intégrée à son répertoire quand la Grèce s'est enfoncée dans la crise économique. Elle voulait trouver "le mot qui peut sauver". C'est ce morceau qu'elle nous fait découvrir en avant-première.