Les Smashing Pumpkins se reforment pour une tournée

La bande du despote Billy Corgan, qui fêtera bientôt les trente ans de sa création, jouera ses premiers concerts depuis 2000 avec le guitariste James Iha et le batteur Jimmy Chamberlin, autres membres historiques.

Les Smashing Pumpkins ont indiqué, dans un message posté sur Twitter, qu'ils ne joueraient que des titres de leurs cinq premiers albums (ceux sur lesquels ont joué Iha et Chamberlin), parmi les huit qu'a enregistré le groupe en studio. Ces cinq premiers albums comprennent notamment Mellon Collie And The Infinite Sadness, de très loin leur plus grand succès. Arrivé en tête des ventes d'albums aux Etats-Unis en 1995, le disque comprend notamment 1979, Tonight, Tonight et Bullet with Butterfly Wings, les trois principaux hits de cet ensemble inclassable.

Le projet se fera sans la bassiste D'arcy Wretzky, qui entretient des rapports exécrables avec Billy Corgan. Dans un entretien publié mercredi par le site Alternative Nation, elle l'accuse de l'avoir débarquée du groupe en 1999 alors que l'histoire officielle veut qu'elle ait quitté d'elle-même les Smashing Pumpkins.

Lorsqu'il l'a contactée pour lui proposer ces retrouvailles sur scène, a-t-elle déclaré, il a expliqué que cette tournée était pour lui un moyen de se remettre à flot financièrement. Il a évoqué les conséquences financières de son investissement dans la Resistance Pro, une ligue professionnelle de catch lancée en 2011 avec son concours et dont il s'est retiré en 2014. "Billy disait toujours: je ne ferai jamais de reformation pour jouer des vieilleries et se faire de l'argent", a dit D'arcy Wretzky. "C'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui."

Le site Alternative Nation a publié ce qu'il présente comme une série de SMS envoyés à Wretzky par Corgan, dans lesquels il lui demande avec insistance de revenir pour la tournée et lui promet des conditions de "stress minimal".

La tournée, qui doit durer du 12 juillet au 7 septembre, comprend 36 dates aux Etats-Unis et au Canada.