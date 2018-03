Les sillons de Dominique A

Par le passé, mes disques étaient irrigués par les disques écoutés, les livres lus. C'était dévorant. J'avais envie que tout ce que j'ingérais soit injecté dans mes chansons, que ça fourmille d'influences. Je savais que ma voix ramenait tout à la maison, comme dit un bon ami, je ne craignais pas de me faire déborder. Ça m'a joué des tours, parfois, quand j'étais fasciné, sous la coupe de l'oeuvre d'un autre: avec L'Imprudence de Bashung, notamment, qui m'a tétanisé, il a presque fallu que je rate un album sous son influence directe, avec les gens qui l'avaient fait, pour me débarrasser de ce foutu disque. Mais ce cas un peu extrême mis à part, faire l'éponge m'a toujours plutôt réussi. Le cadre des chansons s'en trouvait élargi. Je pouvais en parler après, pour commenter ce que je faisais. Faire le passeur, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Avec le risque de se poser en arbitre du bon goût. Mais mieux vaut ça que de laisser à entendre que tout se vaut. Parce que non, tout ne se vaut pas. Il me semble.

