Les records hallucinants de la musique

Certaines personnes sont prêtes à tout pour un peu plus de reconnaissance et cela peut passer par un record du monde. Si certains détenteurs comme Justin Bieber et Psy sont mondialement connus et usent de leur célébrité pour exploser les chiffres du nombre de vues ou d'écoutes de leurs tubes, d'autres se battent jusqu'à n'en plus pouvoir pour retrouver leur nom inscrit dans le livre Guinness des records.

Ces exploits sont évidemment réalisés aux quatre coins du globe, mais cela arrive aussi parfois près de chez nous. En 2015, le chanteur français Gérald Genty a battu le record du nombre de concerts effectués en 12 heures et pour se faire, il a choisi de promener sa guitare dans Bruxelles. Au total, il a réussi à se produire dans 37 lieux différents devant au moins 10 personnes qui avaient payé un ticket avec comme point d'orgue un concert face à 3000 spectateurs lors du Brussels Summer Festival.

D'autres avant lui ont également fait preuve d'une endurance impressionnante comme le Portugais Carlos Santos qui a joué de la batterie pendant plus de 133 heures en ne s'arrêtant que quelques instants par heure pour se soigner ou se reposer. On retrouve aussi le Nigérian DJ Obi qui a mixé pendant 10 jours entiers ou le rappeur espagnol Arkano qui a performé pendant plus de 24 heures de suite.

On compte aussi de nombreux records en termes de nombre de participants. En 2014, le Japonais Yoichi Nishitani a donné un cours d'ocarina, un petit instrument à vent, à une assemblée de 2489 personnes. Cet événement est donc pour le moment la plus grande leçon de musique jamais observée par les autorités du livre Guinness des records.

Impossible aussi de parler de musique sans faire allusion à l'argent quand on connaît les sommes que gagnent certains artistes ou labels. Si l'on est plus vraiment étonnés quand on voit que Taylor Swift a amassé pas moins de 170 millions de dollars en un an, il y a d'autres records plus surprenants. En 2009, le collectionneur de vinyles Kenny Burrell a vendu le single Do I Love You de Frank Wilson pour près de 30.000 euros.

Mais il n'y en a pas que pour les performances impliquant les termes les plus riches, les plus longs ou le plus grand nombre de... Certains semblent prendre cela plus à la légère comme les gérants du Club 28, situé à Rotherham en Angleterre, qui s'est récemment vu décerner le prix du plus petit club du monde. Ce lieu qui ne mesure que 1 mètre sur un mètre 50 est conçu pour accueillir 6 personnes sur la piste de danse, les platines du DJ, les baffles et une boule à facette. Mais pas question de rigoler puisqu'un sorteur est présent pour éviter les débordements et récolter les 50 pence demandés à l'entrée.

Pour en revenir chez nous, notons que l'équipe de l'émission Basta qui passait sur la chaine flamande VRT avait voulu piéger la SABAM en organisant une soirée sur 4 balcons de moins d'un mètre carré qui devait donc normalement être libre de droits. Au final, un agent de la SABAM s'est rendu sur place pour constater les faits et demander la somme de 82 euros aux organisateurs de la petite fête.