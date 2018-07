Les premiers festivaliers arrivent à Rock Werchter

Seuls les campeurs en possession d'un ticket pour "The Hive", le camping officiel, pourront installer leurs pénates. Ceux qui ont acheté un ticket pour les emplacements gérés par des particuliers ne pourront monter leur tente que jeudi matin, à partir de 08h00.

Près d'une centaine de groupes sont cette année à l'affiche du festival, qui reste une valeur sûre pour de nombreux amateurs de rock. Jeudi, Queens Of The Stone Age et Gorrilaz ouvriront le bal, suivis notamment par Snow Patrol, London Grammar et The Killers vendredi. Samedi, ce sont de grosses pointures telles que Jack White et Pearl Jam qui feront vibrer le public, avant l'incontournable Nick Cave et Arctic Monkeys dimanche.

Une quatrième scène, baptisée The Slope, accueillera par ailleurs de jeunes talents. Des groupes belges comme Equal Idiots et Faces On TV s'y produiront, entre autres, aux côtés de l'Américain The White Buffalo et des Irlandais de The Academic.