Les Naive New Beaters ont sorti un clip dont vous êtes le héros

Il y a quelques années, les livres "dont vous êtes le héros" faisaient fureur chez les jeunes. Ces romans permettaient aux lecteurs de créer leur propre aventure en choisissant parmi différentes possibilités qui apparaissent au cours de l'histoire. Pour illustrer leur morceau Words Hurt paru sur leur dernier album A la folie, le trio déjanté Naive New Beaters a utilisé le même principe: au début du clip, on peut voir David Boring, le chanteur du groupe, passer un examen où tout le monde triche, sauf lui. À la fin de la première vidéo arrive le premier dilemme, tricher ou ne pas tricher. S'en suivront une série d'aventures et de choix à réaliser qui mèneront le leader du groupe dans des situations allant de roi du monde maléfique à patient dans un hôpital psychiatrique.

Derrière cette idée, on trouve le réalisateur Romain Chassaing qui s'était déjà occupé du clip 360 ° du titre Heal Tomorrow, du coloré Oh Yeah de Housse de Racket ou encore du macabre Fade Away de Vitalic.

Il est aussi possible de regarder la vidéo sur un site Internet dédié et il y a des cadeaux à gagner si l'on arrive à débloquer toutes les scènes différentes.