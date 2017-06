Les meilleurs spots de la Fête de la musique

Lancée en France en 1982 par le ministre Jack Lang, elle s'anime en Belgique du côté de Bruxelles et en Wallonie (la Flandre y reste imperméable). Du 21 au 25 juin, ce sont ainsi des centaines de concerts qui vont être organisés dans une cinquantaine de villes et communes. Cela semble presque une évidence, mais il faut quand même le rappeler: de Namur à Liège en passant par Nivelles, tous sont gratuits...

Pour la quatrième année consécutive, le QG de la Fête sera ainsi installé au Parc du Cinquantenaire, à Bruxelles. Le "village de la musique" y sera ouvert tout le week-end du 24 et 25 juin. Y est notamment prévue une affiche qui évite tout nom ronflant pour privilégier la découverte. Aucune star de l'Ultratop ici, ou de DJ EDM acnéique. Au lieu de ça, pas mal de groupes belges (Noa Moon, Joy As A Toy, Phoenician Drive...), quasi autant de français (les Liminanas, Bertrand Belin, François & The Atlas Mountains...) mais aussi le pape ghanéen du Highlife Pat Tomas ou l'Américaine, basée en Allemagne, Akua Naru. Toujours au même endroit, il faut aussi noter la présence de Lili et ses Déménageurs, qui devraient comme d'habitude rameuter les kids.

Ailleurs, il y aura également largement de quoi faire. Les fans de hip-hop ont ainsi déjà repéré le kiosque, devant la maison communale de Watermael-Boitsfort. C'est là que s'agiteront les héros locaux de L'Or du Commun, à côté d'Isha, le Dé, et le 77 (le 24/06). à l'autre bout du pays, à Izel, tout près de Chiny, l'affiche rock ne manquera pas non plus d'allure avec notamment les Bellrays, Dario Mars ou encore Lescop (le 25/06), tandis que Binche a prévu une nuit électro sur sa Grand Place (le 24). Tous les goûts, et les musiques, sont dans la nature...