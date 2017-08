Les Killers de retour, avec du Bob Marley, du Mark Knopfler et du Mike Tyson dedans

Pour faire patienter ses fans, le groupe de Brandon Flowers vient de sortir le titre Run For Cover - le deuxième single promotionnel après The Man, dont le clip a été dévoilé au mois de juin sur YouTube.

À propos de ce nouveau morceau, le magazine Rolling Stone parle d'"une piste brillante et dynamique qui prouve que le groupe ne s'est pas éloigné de son son caractéristique pendant la demi-décennie qui sépare les deux albums". Le groupe américain de rock alternatif formé en 2002 et originaire de Las Vegas s'inspire en effet des années 80 et 90, et reste fidèle à sa muse avec Wonderful Wonderful. Ainsi, The Man tire son énergie des Kool & the Gang et de David Bowie, et Run For Cover rend hommage à la Redemption Song de Bob Marley. Mark Knopfler des Dire Straits apporte aussi une touche de guitare au titre Have All the Songs Been Written?

L'album, avec ses dix chansons explorant les tonalités rock et punk, propose un titre qui puise dans un souvenir marquant du chanteur Brandon Flowers. Tyson vs. Douglas raconte l'affrontement entre Mike Tyson et Buster Douglas le 11 février 1990 au Tokyo Dome. Brandon Flowers, alors âgé de huit ans, a assisté au combat et à l'élimination de Mike Tyson. Une défaite qui a changé sa vision du monde.

Le nouvel album du groupe est en gestation depuis octobre 2015. Le producteur Jacknife Lee (U2, R.E.M., Snow Patrol) a ensuite insufflé aux Killers l'énergie finale pour boucler Wonderful Wonderful. Le band mené par Brandon Flowers commence sa tournée nord-américaine ce 2 août à Milwaukee et se produira vendredi 4 août à Chicago au festival Lollapalooza, que nous retransmettrons en direct sur notre site. Aucune nouvelle date belge n'est annoncée pour l'instant.

Monica Baur