Les inscriptions au Concours Circuit 2018 sont ouvertes

Tremplin dédié aux musiques dites "alternatives", au sens large du terme, le Concours Circuit booste depuis 1998 les jeunes talents issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles en leur offrant un accompagnement et une visibilité vis-à-vis des pros et du public.

En vingt ans d'existence, on y a vu passer notamment Wuman, Glass Museum, Hollywood Porn Stars, Billions of Comrades ou encore des versions précoces de Sharko ou de Fugu Mango. Et, à titre d'exemple, la victoire de Wuman lors de la précédente édition lui a ouvert les portes du Printemps de Bourges, des Nuits Botanique ou du Dour Festival, en plus des nombreux prix (coaching, résidences, captations vidéo, sessions studio...).

En 1998, le Concours Circuit se définissait déjà comme le "tremplin découverte pour les artistes de la mouvance alternative" comme le montre le communiqué de presse de l'époque, où l'on demandait encore aux groupes d'envoyer une K7 par la poste. Aujourd'hui, bien heureusement, le système s'est modernisé et cette édition du tremplin est l'occasion de dévoiler la nouvelle version de la plateforme MyCourtCircuit, qui sert aujourd'hui à de plus en plus de concours et tremplins (Francofaune, Jonge Wolven, Tremplin Dour...).

Le Concours Circuit s'adresse aux artistes de tous styles dits "alternatifs" (pop, rock, folk, indé, garage, electronica, hip hop, psyché, post rock, experimental, shoegaze, synthpop, lo-fi...) résidant en Wallonie ou à Bruxelles, proposant un répertoire original en autoproduction.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 août 2018 via la plateforme www.mycourtcircuit.be.