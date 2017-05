Les Girls In Hawaii sont de retour: le clip de This Light à découvrir

On était sans nouvelles d'eux depuis la tournée Hello Strange mais ils n'ont pas chômé pour autant: les Girls In Hawaii marquent aujourd'hui leur retour aux affaires. S'ils avaient déjà présenté le morceau This Light lors du "Grand final" des Nuits Botanique, en compagnie de l'ensemble Musiques Nouvelles, les Girls en dévoilent aujourd'hui la version studio réalisée par Luuk Cox, qui était déjà aux manettes pour Everest. C'est le cinéaste et metteur en scène Claude Schmitz qui a signé le clip du morceau: on y retrouve entre autres l'ancien collaborateur de Jacques de Pierpont, Patchouli.

Le groupe donnera un premier concert de chauffe le 26 août à Rock en Seine (Paris), avant de se produire à l'Ancienne Belgique le 4 décembre.

Le single est d'ores et déjà disponible sur la plupart des plateformes.