Les Ardentes : Le triomphe d'Orelsan

Pour ramener du monde à votre festival, il n'y a pas de secret : cela commence par monter une affiche avec les bestsellers du moment. On l'a particulièrement bien compris aux Ardentes. Rien que sur la journée de samedi, sold out pour le coup, et avec les seuls noms d'Orelsan, Big Flo & Oli, Ninho et Niska, étaient représentés sur scène pas moins d'un disque de diamant (pour le premier) et 10 disques de platine (3 + 3 + 4), rien que sur le marché français. Soit, au total, 1,5 millio...