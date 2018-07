Les Ardentes : La flamme de NTM

On récapitule. Pour lancer ses festivités, les Ardentes s'offraient directement un jeudi à guichets fermés. Avec, il faut dire, une grosse affiche rap des familles, qui rassemblait tous les bestsellers du moment. Damso en tête. Une semaine après Couleur Café, le Dems a changé de maillot, mais pas de set. Imposant à défaut d'être spectaculaire, il enchaînera les morceaux les plus rentre-dedans de Batterie Faible et Ipséité, glissera trois petits extraits de Lithopédion (on avait oublié NMI), et une reprise de Mwaka Moon de, et, cette fois-ci, avec Kalash. Propre (ou plutôt saal, dans ce cas-ci).

