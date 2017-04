Les Ardentes deviennent un festival 100% outdoor

Avec deux scènes extérieures en plus du traditionnel Open air du parc Astrid, Les Ardentes se transformeront cette année en un festival presque totalement "outdoor" (extérieur, ndlr), ont annoncé jeudi les organisateurs du festival. Fabrice Lamproye et Gaëtan Servais se disent assez fiers de présenter un évènement "qui est numéro 1 en Belgique du hip-hop et des musiques urbaines".

Ces deux nouveaux espaces extérieurs sont la Wallifornia beach, dédiée aux concerts de musique urbaine et électro, et la Rambla où se produiront des groupes confirmés et des découvertes. Dès lors, les halles des foires accueilleront la première édition d'un salon de start-ups actives dans le domaine musical, un espace gaming (de jeu, ndlr) et, pour la première fois aux Ardentes, une scène théâtrale avec la collaboration du Théâtre de Liège.

Le site ayant été agrandi, cela aura pour conséquence de réduire le parking. Afin de favoriser l'utilisation des transports en commun, Les Ardentes ont convenu avec la SNCB d'organiser un Party train la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juillet. Pour bénéficier du service, une inscription sera nécessaire.

Une centaine d'artistes et groupes belges et internationaux se produiront à Liège durant les quatre jours. Les têtes d'affiche sont Booba (jeudi), Sean Paul (vendredi), Placebo (samedi) et DJ Snake (dimanche). D'autres comme Julien Doré, Liam Gallagher ou Soldout sont également à l'affiche.