Les Actionnaires: Marathon de concerts éclair pour Nicolas Ker

La réputation de Nicolas Ker n'est plus à faire : déjanté, ingérable, insupportable, ingénieux et drôle à la fois, l'imprévisible chanteur de Poni Hoax est un véritable phénomène sur pattes qui part souvent dans tous les sens, rarement le bon.

Connu pour ses manies surprenantes et loufoques, l'artiste dont le registre vocal trouve un équilibre entre celui de David Bowie et d'Ian Curtis s'est convaincu de parcourir le Marathon de Bruxelles. Le topo ? Une tournée de 6 concerts dont 4 tenus secrets en seulement 2 jours et l'Archiduc comme ligne d'arrivée. Il y jouera d'ailleurs, ce lundi 5 juin, une partie de son répertoire romantique et sombre, notamment des titres issus de son album solo qui est sorti en février de l'année passée : Les Faubourgs de l'Exil.

Arielle Dombasle, pour laquelle le Parisien a écrit et composé La Rivière Atlantique en 2016, l'accompagnera en tant qu'invitée spéciale en vue d'interpréter quelques morceaux délicats, fruit de leur collaboration. Les deux chanteurs seront accompagnés d'Henri Graetz au violon - à qui l'on doit la bande son du documentaire Peshmerga (2015), présenté en Hors Compétition à Cannes - et de Jeff eat gaz à la guitare. Que ce soit en solo ou en duo, Nicolas Ker et sa convive ont pour leitmotiv d'éviter l'ennui et la routine et seront également ce dimanche 4 juin, au kiosque du Parc Royal, aux alentours de 16 heures. Pour ce qui est du reste, surprise-surprise...

Calvin Van der Ghinst