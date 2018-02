Les 25es Nuits Botanique débuteront le 25 avril prochain

En réaction à la perte du Cirque royal en 2017, le Botanique a décidé de se redéployer dès 2018 via des collaborations hors les murs. L'association avec Bozar, pour les Nuits, concrétise cette volonté de regarder de manière constructive vers l'avenir. Trois soirées y seront données. La première, le 28 avril, accueillera Catherine Ringer et Charlotte. Les deux autres prolongeront les Nuits Botanique le 13 mai avec Olafur Arnalds et Manu Delago et le 11 juin avec Julien Doré. Parmi les autres chantiers de 2018 sont à noter la création d'un nouveau site Internet au lendemain des Nuits et la rénovation prochaine des serres.

C'est Charlotte Gainsbourg qui ouvrira cette 25e édition sous le chapiteau. À l'affiche, on pointera notamment Nakhane, Témé Tan, Baloji, Trixie Whitley, Metz, Veence Hanao, Chaton, Ought...

Les Nuits proposeront également, comme à leur habitude, des créations et des échanges artistiques inédits, comme la rencontre incongrue du rappeur Pitcho et des musiciens de Musiques Nouvelles le 5 mai.

Infos et programme complet: http://botanique.be/fr/project/les-nuits-fr/2018