Le Vif Extra: 100 événements culturels aux 4 coins du pays dans notre Guide de l'été

C'est arrivé près de chez vous

L'édito de Laurent Raphaël

Y en a un peu plus on vous le met quand même? On n'a pas sorti la calculette mais à vue de nez on a dû recenser une bonne centaine d'événements culturels rien qu'entre Middelkerke et Arlon. Qui a dit que la Belgique ressemblait à un trou à rats? Même si quelques rendez-vous ont disparu du calendrier estival, en général faute de financement, ça en fait toujours un sacré paquet. À coup sûr, les gourmets comme les gourmands trouveront leur bonheur dans cette sélection juteuse répartie en sept zones géographiques, six pour la Belgique plus une pour l'étranger. Vous ne pouvez pas les louper, elles sont annoncées par une illustration tout en douceur et poésie réalisée sur mesure par une jeune artiste française installée à Bruxelles, Sophie Potié, qui signe également la couverture de ce hors-série.

Musique classique sur gazon, rock à poigne ou à escarpins, cinéma à la belle étoile, théâtre de rue, expos buissonnières, littérature voyageuse... Comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts et les couleurs. La seule chose qui risque de manquer, c'est le temps. Et plus particulièrement le "temps libre", celui qu'on soustrait, qu'on arrache même parfois, à la liste longue comme un jour sans tendresse des choses urgentes à faire. Des moments d'évasion, d'apesanteur, d'autant plus précieux qu'ils seraient en voie de raréfaction si l'on en croit les sociologues. "Il semble bien que "l'âge d'or" du loisir ait été la deuxième moitié du vingtième siècle, avec une croissance soutenue. Depuis lors, la tendance de fond semble être un léger déclin", observait Gilles Pronovost dans un texte paru en 2014 dans la revue de sciences sociales et humaines Temporalités. Avec l'invasion à grande échelle du travail dans la sphère privée grâce, ou plutôt à cause des nouvelles technologies, pas sûr que la situation se soit améliorée depuis. Le temps dévolu aux écrans c'est du temps volé à la lecture, à la musique, à l'art ou au cinéma. Et ce n'est pas un hasard si ce déficit d'espace récréatif atteint surtout les actifs, emprisonnés dans le maillage numérique comme la mouche dans la toile d'araignée.

Alors plutôt que d'attendre le burn-out en rongeant son clavier, profitons de l'été pour faire le plein de sensations artistiques. Rangeons les tablettes et allons voir ce qui se passe à La Louvière, à Dinant, à Liège ou à Anvers. Offrons-nous une pause dans la spirale infernale du quotidien et réactivons les nerfs anesthésiés de la curiosité, de l'étonnement et de l'ennui. L'humanité, sur son flanc occidental du moins, s'est battue pendant des siècles pour s'extraire de la glaise et de l'ignorance. Ce n'est pas pour retomber aujourd'hui en esclavage, même glissé dans un bel étui en aluminium brossé, et ne pas profiter des fruits d'une liberté chèrement acquise. Il sera toujours temps en septembre de se reconnecter. D'ici là, même si le monde s'écroule, au moins on aura passé du bon temps, vu du pays, et pris soin de cette particule élémentaire à l'échelle du cosmos, mais inestimable sous la loupe grossissante: notre belle petite personne.