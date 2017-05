Le très bel hommage de Cédric Gervy à Manchester

Pour écrire ses chansons qu'il remanie sans cesse, l'actualité est sa première source d'inspiration. Il n'a pas son pareil pour faire rire jaune des événements les plus plombants: pas pour rien que La Première a débauché Cédric Gervy comme chroniqueur régulier dans C'est presque sérieux. Mais l'émission n'est pas son unique terrain de jeu: dès que l'occasion se présente, le chanteur noircit son calepin et enregistre rapidos des morceaux en guitare-voix qu'il balance sur son Soundcloud. Alors quand lundi soir, le tonnerre a grondé dans la ville de son Erasmus, il n'a pas attendu longtemps avant de dégainer guitare et stylo. Touchant de spontanéité et de fragilité, le résultat s'écoute ci-dessous.

Les paroles: Putain c'était la ville des Smiths

De l'Hacienda où la nuit glisse

Des soirées où tu crèves de mal

T'as dansé sur du Chemical Ca sent les raccourcis clavier

La chasse aux scoops dans les JT

Les commentaires nauséabonds

L'enfer pavé d'sales intentions Ca sent l'escalade pour bientôt

J'plains mon pote Ayoub dans l'métro

Dès demain ça va être pour lui

Les "T'es comme eux, une saloperie" Avant quand on parlait d'ici

C'était Man U et Kompany

Maint'nant en plus le vieux James Bond

Pourra même plus v'nir sauver l'monde Comme lui c'qu'on pense, il vaudrait mieux

Le garder "Rien que pour Nos Yeux"

Au lieu d's'épancher sur Twitter

"Pourquoi pas d'fouille avant l'concert?" Ah bon quoi il fallait s'méfier

D'ces gamins de 13 ans qui allaient

Sans doute pour la toute première fois

Chanter les r'frains, hurler de joie? Ils ont hurlé, j'entends leurs voix

Ils ont fait trembler l'Arena

Puis l'enculé et ses boulons

Dans son enfer, il a l'air con C'était la ville de mon Erasmus

Ces moments dont tu t'souviens l'plus

Maint'nant t'as juste envie d'te taire

Et d'danser comme à Manchester