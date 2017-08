Le "Tomorrowland des mers", The Ark, prêt pour le départ à Barcelone

Présenté comme une sorte de "Tomorrowland navigant" et porté par une série d'investisseurs belges, The Ark verra notamment 90 DJ's -parmi lesquels 2ManyDJs, Cassius, Felix Da Housecat, Martin Solveig et Sven Väth- se produire sur sept podiums installés sur le bateau qui ralliera également Ibiza et Marseille avant de revenir à Barcelone.

Toutes les places à bord ont trouvé preneur. Un succès, pour cette première édition, qui autorise les organisateurs à déjà songer à une suite en 2018. Un ticket pour cette croisière techno coûtait au minimum 549 euros par personne.