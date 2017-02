Le Studio des Variétés, coach des musiciens émergents

Il faudra bien un jour dresser le bilan de quinze ans de télé-réalité musicale. Comment celle-ci a pu éventuellement aider l'industrie pop à ne pas sombrer complètement au cours de la crise du piratage. Comment, surtout, en faisant mine de dévoiler les coulisses de l'usine à rêves, elle a paradoxalement contribué à son réenchantement. Montrez l'arrière du décor, faites-en un divertissement, les paillettes n'en brilleront que davantage... Avec cet effet colatéral: l'émergence de la figure du coach, mi-gourou, mi-tailleur de diamant brut. À ce sujet, il ne faut pas attendre longtemps pour que Michael Larivière, aka Redboy, précise les choses. Il y a quelques mois, il est devenu le nouveau directeur artistique du Studio des Variétés, une structure qui propose des... coachings aux artistes. "Le mot coach est un peu délicat, il peut faire peur... Soit à cause de la connotation entraîneur sportif. Soit à cause de tout le côté The Voice justement. Or, on n'est pas vraiment là-dedans, ce n'est pas ce qu'on propose." Pas question ici de faire tourner les fauteuils ou de trouver les "nouvelles stars". Pas plus que de jouer le rôle d'une école ou d'une académie, insiste l'intéressé. L'ambition est ailleurs: "offrir un accompagnement pour les artistes, afin de leur donner des outils pour progresser". Y compris d'ailleurs pour ceux qui ont démarré via... un télécrochet. À l'instar d'Alice on the Roof ou de Blanche, alias Ellie Delvaux, découverte lors de la cinquième saison de The Voice, et qui représentera la Belgique lors du prochain concours Eurovision.

