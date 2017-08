Le sixième Ronquières Festival a attiré 38.000 festivaliers, un record

Les deux scènes "Babord" et "Tribord", implantées au pied de l'immense construction du Plan incliné de Ronquières, ont fait le plein de festivaliers et d'ambiance. L'événement musical ronquiérois affichait sold out pour la 3e année consécutive.

Le public a apprécié les concerts de la trentaine de groupes et artistes qui se sont produits au pied du Plan incliné. Cali et Vianney ont lancé la fin d'après-midi de dimanche avant la prestation très attendue de Julien Doré, de LP et du DJ Henri PFR pour une clôture de l'événement en mode "dance".

"Nous avions augmenté notre espace pour accueillir nos festivaliers en 2017, qui furent quelque 38.000 au dernier décompte, ce qui est un record", a indiqué Gino Innocente, organisateur du Ronquières Festival. "Nous devrions rester en 2018 sur la formule à succès de 2017 qui reste fidèle à notre souhait d'un festival très convivial et confortable."