Le retour "Fun" (?) de Blondie

Un noir et blanc élégant pour une Debbie Harris réfléchissante, des cosmonautes arc-en-ciel, des planètes vintages et des graphiques délirants tout droit sortis des eighties... Le groupe pop-punk né dans les années 70 parie sur la nostalgie dans son nouveau clip. La chanson, co-écrite par le leader du groupe TV on the Radio, annonce leur nouvel album Pollinator. Plusieurs légendes de la musique comme Joan Jett et Johnny Marr (The Smiths) aurait participé à sa conception. On annonce aussi des collaborations avec Sia, le chanteur des Strokes, Charli XCX et d'autres représentants de cette jeune avant-garde de la musique. Le premier clip peine cependant à convaincre. Après des couplets aux accents électro, la blonde de la new wave se perd dans un veine disco dépassée, sans l'élan de ses tubes ultra-célèbres.