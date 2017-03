Le Record Store Day dévoile la liste des sorties de sa dixième édition

Cela fait longtemps que les disquaires indépendants se battent pour survivre face aux grandes surfaces et autres chaines de magasins et c'est dans le but de promouvoir leur travail que le Record Store Day a été créé voici 10 ans par Michael Kurtz et Chris Brown (aucun lien avec le chanteur). Le concept, qui a vu le jour en 2008 aux États-Unis, s'est rapidement répandu dans les autres continents dès l'année qui a suivi et de nombreux disquaires et labels rejoignent l'aventure au fil des éditions.

Parmi la longue liste de sorties prévues, certaines sont distribuées aux quatre coins du globe tandis que d'autres sont exclusives à chaque pays. En Belgique, l'événement est organisé en collaboration avec la version hollandaise et de nombreux groupes belges seront au programme. Le label PIAS en profitera pour ressortir quelques vinyles de la bande originale du film Belgica réalisé par Felix Van Groeningen dont les premiers s'étaient rapidement écoulés. L'album Jackie Cane d'Hooverphonic sera lui réédité en 1000 exemplaires pour célébrer son quinzième anniversaire alors qu'Isbells en profitera pour dévoiler un nouvel EP. Le groupe La Muerte sortira lui la reprise du morceau Headhunter de Front 242 que l'on avait pu entendre lors des dernières Nuits du Botanique. Il y aura quelques autres sorties à noter du côté belge comme celle de Blow, un trio composé de deux saxophones et d'une batterie, dont le premier album sorti il y a bientôt un an sera pressé pour la première fois en vinyle, Max Berlin dont le morceau Elle et Moi avait connu un grand succès parmi les dj New Beat au début des années 1980 ou encore le jeune producteur LTGL qui présentera lui un EP comprenant un nouveau morceau et un remix de celui-ci.

Parmi les autres disques dévoilés, il y en a évidemment pour tous les gouts, allant du hip hop au rock en passant par la musique électronique ou le jazz. On vous avait déjà annoncé que deux albums du regretté David Bowie seraient à nouveau disponibles ou que le collectif français La Colonie de Vacances (composé des groupes Papier Tigre, Pneu, Marvin et Electric Electric) sortirait un magnifique objet comportant un vinyle et un livre de 100 pages d'illustrations racontant la tournée du collectif.

Outre David Bowie, d'autres chanteurs qui nous ont quittés l'année passée sont mis à l'honneur avec notamment la réédition de 7 albums de Prince dont Sign o' the Times. On retrouvera également des enregistrements réalisés à la fin des années 1970 par Sharon Jones et les EL Fields Gospel Wonders.

Parmi plus de 300 sorties, on retrouve énormément de rock avec par exemple la réédition de 4 cassettes de The Black Lips sous forme d'un coffret ressemblant à un Happy Meal, mais aussi un double LP reprenant les performances live du groupe Gratetful Dead lors de leur passage à Vancouver en 1966, ou encore du Jimi Hendrix, The Kinks, Motörhead, Iggy Pop, The Smith, et bien d'autres encore.

Les nostalgiques de la fin des années 1990 pourront se réjouir de la sortie d'une réédition vinyle de la bande-son du film Space Jam, ou encore de deux vinyles du groupe d'eurodance Aqua où ils pourront entre autres retrouver le tube Barbie Girl qui fêtera ses 20 ans cette année.

Mais il n'y en a pas que pour les rééditions, comme le prouve le groupe américain Animal Collective qui sortira pour l'occasion un nouvel EP intitulé Meeting of the Waters. Cette édition verra aussi l'arrivée du premier album de BNQT, le supergroupe composé de membres de Franz Ferdinand, Grandaddy, Midlake, Travis et Band of Horses.

Enfin, bonne nouvelle pour les fans du chanteur américain Iron & Wine, car il a annoncé qu'il cacherait 5 tickets dorés parmi les 1200 exemplaires de son disque Archive Series Volume No. 3 qui seront pressés spécialement pour l'occasion. Chaque personne qui trouvera un des tickets gagnera un pass à vie qui donnera accès à tous les concerts de l'artiste.