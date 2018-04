Le Record Store Day a dix ans. Dix ans d'inédits, de rééditions, de faces B... De 33 tours rouge, de 45 tours bleu et de cassettes décorées. Né pour fêter et aider financièrement les magasins de disque indépendant, l'événement est de plus en plus décrié par les petits disquaires. Les cinq premières références par ordre alphabétique sur la liste de sorties du Record Store Day 2018? Aaliyah, Abba, AC/DC, Air et le Allman Brothers Band. On a connu plus attractif pour les mélomanes compulsifs qui les fréquentent.

Certes, les disquaires font leur beurre. Aux États-Unis par exemple, le RSD représente deux à trois semaines de chiffre d'affaires. L'événement crée de l'effervescence dans les magasins. Et le client y trouve souvent son compte. Au hasard, cette année la première sortie vinyle de la BO du Pacha par Serge Gainsbourg et Michel Colombier ou quatre reprises des hommes des bois de Snapped Ankles (Can, The Fugs, Joey Beltram et The Comateens)... Ça n'occulte pas un fait inéluctable. Le Record Store Day crée l'insuffisance pour fourguer des disques plus cher. Fomente une rareté artificielle pour vendre une offre là où il n'y a pas nécessairement de demande. Son principe ôte par ailleurs un plaisir. Celui de la surprise. De la découverte inattendue. Il en cultive par contre un autre. Celui de la promenade. Si les magasins (une centaine de participants en Belgique) savent ce qu'ils commandent, ils n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils vont recevoir. Un bon prétexte pour se promener d'une enseigne et d'une ville à l'autre, sa petite liste à la main. D'autant que le Record Store Day s'accompagne souvent de concerts gratuits. Faces on TV, Dijf Sanders, MDCIII à Gand (Music Mania) mais aussi Douglas Firs, Stef Kamil Carlens (Coffee & Vinyl) ou encore Mauro Pawlowski (Tune Up) à Anvers... L'assurance déjà, pour le coup, d'une bonne affaire.