Le Pukkelpop rend hommage aux victimes des attentats en Catalogne

Le festival hasseltois a rendu hommage vendredi aux victimes des attentats meurtriers de Barcelone et de Cambrils. Une photo de centaines de festivaliers regroupés dans la Marquee et faisant de la lumière avec leur GSM, accompagnée du message "One love Barcelona", a été publiée sur les réseaux sociaux. L'image a également été projetée sur les différents écrans géants présents sur le site du festival.

La photo et son message seront affichés tout au long de la journée sur les différents écrans présents aux abords des podiums. De cette manière, l'organisation du Pukkelpop et les festivaliers affichent leur solidarité avec les victimes des attentats de Catalogne.

Quatorze personnes sont décédées et au moins 130 autres ont été blessées dans ce double attentat revendiqué par le groupe terroriste État islamique.