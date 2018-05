Le Pukkelpop annonce 53 nouveaux noms

Le Pukkelpop est connu pour son affiche pléthorique. Le festival limbourgeois a annoncé hier 53 nouveaux noms pour son édition 2018. Au niveau international s'ajoutent les noms de Jungle, de Todd Terje en DJ set, de Sleaford Mods ou encore de James Holden & The Animal Spirits.

Côté belge, la plaine de Kiewit accueillera également le rappeur bruxellois Roméo Elvis et le duo Caballero & JeanJass. Le premier poursuit une carrière de plus en plus reconnue au niveau national et international. Très populaire en France, l'artiste est aussi très écouté en Flandre depuis son succès Bruxelles arrive.

La scène électronique du Pukkelpop s'enrichit également des noms de Tiga, Patrice Bäumel bébé Guy J et d'Inga Mauer notamment.

Dans leur communiqué, les organisateurs annoncent également que les festivaliers auront le choix entre huit scènes. Le camping de l'événement est déjà à moitié plein, ajoutent-ils.