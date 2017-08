Le prestigieux Lollapalooza chicagoan en live streaming!

Ce week-end aura lieu la 26e édition du festival créé en 1991 par Perry Farrell de Jane's Addiction. Ça se passe à Chicago, dans le Grant Park qui fait face au gigantesque Lake Michigan, et on sait déjà qu'une bonne partie des têtes d'affiches (et des autres...) ont donné leur autorisation pour la diffusion de leurs concerts en direct, ce qui n'est pas toujours le cas.

Au rayon des confirmés, on a donc pour l'instant Muse, Lorde, blink-182, alt-J, Run The Jewels, Cage The Elephant, Wiz Khalifa, The Head and the Heart, The Shins, Kaskade et Glass Animals. Leurs concerts seront à suivre ci-dessous, entremêlés de rediffusions et de reportages backstage.

Line-up complet (et mis à jour en temps réel) sur www.redbull.tv/lollapalooza.