Le Listen! Festival remet le couvert

Trois nuits, un jour et seize lieux à travers la capitale. Il n'en faudra pas moins au festival Listen! pour dérouler une nouvelle édition ambitieuse, sous le signe de la musique électronique et de l'innovation. Concerts, DJ sets, conférences, foire aux disques, workshops... Le festival s'ouvrira le jeudi sur un concert au Studio 4 de Flagey, et émigrera ensuite vers le Square, l'AB, le Beursschouwburg, l'ING Art Center, le cinéma Vendôme, l'Épicerie Moderne, la Maison du Peuple, le Bar du Marché ou encore le Belga.

Si le début du line-up vient d'être dévoilé, il est déjà fameusement alléchant, soit: 808 State 'Live', Pender Street Steppers, Antal, Syracuse 'Live', Jovonn, Kai Alcé, Optimo, Nosedrip, Francesco Tristano 'Live', Pablo Valentino, Vladimir Ivkovic, Early Sounds showcase feat. Nu Guinea 'Live' & Pellegrino , Lefto, Flako, Deft, Le Motel, Solo 700, Mophito, Shungu, Bcote, Moodprint, DJ Kwak, Kong & Gratts, Handless DJ, Rick Shiver, Red D, Alfred Anders...