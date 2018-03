Le line up des 30 ans de Dour est complet

Qui dit édition anniversaire dit programmation très soignée. Dour a annoncé ce mercredi les derniers noms de son line up toujours plus singulier et alternatif.

À commencer par 10 noms belges, menés par Soldout, le groupe belge qui a annoncé mardi sa séparation prochaine passera par Dour pour donner l'un de ses derniers concerts. Le Motel sera lui aussi sur l'affiche, mais cette fois-ci pour accompagner Veence Hanao, qui revient d'un break de plusieurs années dû à des problèmes d'acouphènes. Habitué du festival (il y a participé en 2015, 2016 et a animé le concept "Boudin Room" l'année dernière avec Surfing Leons), l'Anderlechtois DC Salas reviendra partager sa dance cette année sur la plaine du festival. Autre exclusivité belge, Choolers Division, groupe de rap mené par deux MCs trisomiques, sera présent le vendredi 13 juillet.

Diplo avait déjà carte blanche pour le mercredi 11 juillet, elle a aussi été accordée au label DeeWee, des frères Dewaele de Soulwax. Six de leurs artistes, dont Charlotte Adigery, Asa Moto, Klanken ou Future sound of Antwerp animeront le premier jour du festival.

Dour, c'est aussi une programmation des quatre coins du globe. S'ajoutent donc les Américains Kim Ann Foxman et Porches, le Sud-Africain DJ Lag, le Syrien Rizan Said, les Égyptiens de Cairo Liberation Front, le Français Malik Djoudi et l'Anglais Swindle.

Pour les amateurs de dub, le Dub Corner sera évidemment encore présent et fourni cette année, avec, comme d'habitude le Reggaebus Sound system qui sera présent pendant quatre jours, mais aussi Jah Shaka, Maasai Warrior ou encore Weeding Dub.

Le producteur londonien Dax J se rajoutera quant à lui à la programmation de la Red Bull Elektropedia Balzaal.

Dour dévoile donc une affiche incroyable pour ses 30 ans, pleine de découvertes comme d'artistes confirmés.

Dour Festival, du 11 au 15 juillet. Infos et programmation complète: www.dourfestival.eu

Guillaume Scheunders