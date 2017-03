Le hip hop se fait belle

Chaque année, le 8 mars est l'occasion de célébrer toutes les femmes de la planète et chacun y va à sa façon. L'association Souterraine Production a décidé de lancer le premier festival 100% féminin de création 100% bruxelloise.

Pendant 8 jours et dans 8 lieux différents, de nombreuses activités touchant à la culture hip hop seront organisées dans notre capitale. Des femmes originaires des quatre coins du monde viendront enflammer les scènes, donner des couleurs aux murs et proposer des ateliers de danse.

Par cet événement, l'association veut promouvoir la consommation de culture, qui représente pour eux un vecteur de paix, de cohésion sociale et d'union entre les différentes cultures. Ils veulent également que le public prenne part au festival en proposant des cours et des concours de danse ouverts à tous. Enfin, en invitant des artistes de 8 pays et de 4 continents, ils visent à promouvoir la diversité et amener les gens au dialogue.

Le festival se déroulera du 8 au 15 mars dans divers lieux culturels comme le Bozar, le Botanique ou encore le Centre Culturel Jacques Franck.

Plus d'informations sur la page facebook de l'événement

