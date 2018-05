Le futur du passé, le nouvel album de Bernard Orchestar

À la frontière entre le Moyen-Orient et les Balkans se trouve le Bernard Orchestar. Fanfare déjantée en survet' de sport, elle nous fait danser sur les mouvements des instruments des fanfares traditionnelles teintés des sonorités tout droit sorties du monde arabique. Ajoutez-y une touche un peu "électro" et vous avec le mélange inédit de Bernard Orchestar. Ce 1er juin, le groupe dévoilera son premier album, Le futur du passé, deux ans après le EP Bernard Orchestar.

Dans ce deuxième extrait vidéo, Kavur Baliklari, on retrouve les membres du collectif, composé de neuf garçons et d'une fille, dans une ambiance assez kitsch sur un fond blanc presque parfait. Jouant sur leur statut de "brass band athlétique", on les retrouve pour la plupart habillés comme des joggeurs du dimanche ou des sportifs des années 80, s'essayant au foot, au badminton et autres sports, mettant en évidence cet esprit rocambolesque qui leur colle à la peau.

Le groupe présentera son album le 1er juin lors d'une soirée au C12 à Bruxelles, accompagné du groupe Dubultura, de Rebel Up Sebcat et des DJs Lord Cumbia et La Moral. Réservations: info@chouetteasbl.be