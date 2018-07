Le festival LaSemo fera la fête dans le Parc d'Enghien dès le 6 juillet

LaSemo signifie "la graine" en esperanto: l'événement musical et artistique, lancé en 2008 sur l'Ile de l'Oneux à Hotton, a poussé et grandi au fil des années, passant de 4.500 festivaliers lors de la première édition à 27.000 l'an dernier. Selon les organisateurs, les préventes de tickets laissent envisager le cap des 30.000 cette année.

LaSemo est pluriel dans sa programmation. Parallèlement aux concerts musicaux, le public peut assister à des spectacles de cirque, écouter des conteurs, apprécier des produits locaux, se détendre dans une vingtaine d'espaces dédiés à diverses thématiques de la scène du Château, à la scène de la Tour, la Guinguette, le Cabaret, la Tour des Contes ou encore l'Amusoir et le Pays des Merveilles.

"Trois nouveaux espaces ont été créés en 2018", explique Samuel Chappel, directeur du festival. "Nous proposerons une boîte de nuit qui ne fonctionnera que pendant le jour, avec un DJ et un style musical différent toute les heures. Une balade musicale se déroulera dans le parc d'Enghien au cours de laquelle le public pourra se promener sur un parcours de 1,5 kilomètre agrémenté par quatre haltes avec des ensembles de musique classique. Enfin, nous proposerons "Le Troquet" avec une programmation de concerts, des tournois de kicker et autres activités de bar. Cet espace sera réservé aux adultes. Nous rediffuserons, parallèlement au programme, le quart le final de la Coupe du Monde entre la Belgique et le Brésil, un moment très fort en perspective."

Le programme musical sera nourri par 37 artistes et groupes répartis sur les trois jours de l'événement, dont ceux de Dick Annegarn et de Matmatah le vendredi, de Coeur de Pirate le samedi, d'Ozark Henry ou encore Mes Souliers sont Rouges le dimanche. Les spectacles seront assurés, entre autres, par A Fuego Lento, Afuma, Dado, Vox Machina et, pour le jeune public, par Les Déménageurs, Zombie Kids ou encore Bric et Broc.