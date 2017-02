Le festival LaSemo annonce ses premiers noms

Le festival LaSemo qui aura lieu du 7 au 9 juillet dans le Parc d'Enghien promet une grande fête pour son 10e anniversaire avec l'annonce des premiers noms. Sur scène, on pourra écouter Cocoon qui viendra présenter son dernier album Welcome Home. Mais il ne sera pas tout seul puisque dans la courte vidéo de présentation publiée sur la page Facebook du festival, on aperçoit aussi Babylon Circus, Saule, Barcella ou Les Barbeaux. Sans oublier les Fatal Picards, la valeur sûre du punk-rock humoristique français ou Soviet Suprêm, le groupe porté par Sylvester Staline et John Lenine.