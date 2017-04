Le festival DGTL continue sa route vers le tout écologique

Depuis sa première édition en 2012, le festival DGTL Amsterdam tente chaque année de réduire son empreinte écologique sur la planète en mettant en place diverses initiatives durables. Leur but est de devenir 100% respectueux de l'environnement en conscientisant le public aux conséquences de la pollution et du réchauffement climatique tout en proposant une affiche de qualité.

Le site complet est alimenté par les énergies renouvelables, les déchets sont directement recyclés pour créer de nouveaux produits et depuis l'année passée, le festival a arrêté de proposer de la viande dans ses échoppes et compte réutiliser l'urine des visiteurs comme engrais pour les jardins locaux. Toutes ces initiatives font partie du programme Revolution qu'ils ont lancé pour promouvoir différentes innovations qui oeuvrent pour un monde plus durable.

Cette année, le DGTL va encore plus loin en créant les "eco-coin", soit une monnaie écologique qui sera distribuée aux festivaliers qui participent à divers ateliers verts sur place. Pour en obtenir, il suffira de manger quelques insectes ou de transformer des déchets plastiques en oeuvres d'art par exemple. Il sera alors possible de les échanger contre des repas gratuits, de la musique à télécharger, des produits exclusifs, des réductions et un accès à une zone secrète.

Dans sa quête d'atteindre une économie circulaire sans déchets, le festival mettra en place non plus des poubelles, mais des points de collecte où tous les matériaux seront minutieusement triés pour s'assurer qu'ils seront tous réutilisés de la meilleure des manières.

Par toutes ces initiatives, le DGTL espère avoir un impact positif sur l'environnement, sur les villes, mais aussi sur les autres festivals.