Le dernier album de Kanye West entre dans l'histoire du streaming

Le streaming prend de plus en plus de place dans la vie des utilisateurs, que ce soit en musique ou en vidéo, et l'année 2016 n'a fait que confirmer la tendance. Avec Spotify, Deezer, Google Play Musique, Apple Music, Soundcloud ou encore Tidal, l'offre ne cesse d'augmenter, mais il est toujours difficile de remplacer les ventes de CD et de vinyles par les écoutes en streaming. Mais les choses sont bel et bien en train de changer puisque Kanye West est le premier artiste à recevoir un disque de platine pour son album The Life Of Pablo sans avoir sorti de copie physique de celui-ci.

Cette certification n'est remise qu'à ceux qui parviennent à vendre plus d'un million d'albums, un nombre qu'il est de plus en plus difficile à atteindre à cause du streaming et d'autres moyens d'écouter la musique gratuitement. Selon le site de la RIAA, l'association qui décerne ces prix, il y a moins de 100 albums qui ont obtenu cette récompense en 2016.

La particularité du rappeur américain c'est que, contrairement aux autres, il n'a pu compter que sur le nombre d'écoutes de son album sur les différents services de streaming. Récemment, le streaming a été ajouté au décompte des albums vendus par la RIAA, mais il faut savoir que 1500 écoutes en streaming n'équivalent qu'à une copie vendue. Il faut donc atteindre le seuil minimal de 1,5 milliard d'écoutes pour être certifié disque de platine et selon le site web américain Pitchfork, il aurait même doublé ce chiffre.

Outre la satisfaction que cette certification apportera à Kanye West, ce nouveau record montre qu'il est désormais envisageable de se passer des sorties physiques pour passer au tout numérique.