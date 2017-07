Le chanteur du groupe de métal Linkin Park est mort, probablement un suicide

Les autorités de la ville californienne ont été contactées peu après 9h00 (18h00 heure belge) au sujet de son décès chez lui et l'affaire "est traitée comme un possible suicide", a indiqué Brian Elias, responsable des opérations au sein du service médico-légal. L'information a été révélée par le site d'informations sur les célébrités TMZ, qui a évoqué une pendaison.

Le groupe Linkin Park s'est révélé au public en 2000 avec son premier album intitulé "Hybrid Theory", vendu à plus de dix millions d'exemplaires. Le mélange de hip-hop et de métal, avec un sens mélodique omniprésent, proposé par cet ensemble californien est resté très populaire et le dernier opus du groupe, "One More Light", sorti le 19 mai, s'est hissé en tête des ventes quelques jours plus tard.

Linkin Park devait démarrer une tournée de promotion de cet album la semaine prochaine. Bennington avait révélé avoir été agressé sexuellement par un ami plus âgé alors qu'il n'avait que sept ans. Il avait également expliqué avoir sombré adolescent dans la drogue et avait aussi connu de graves problèmes d'alcoolisme.