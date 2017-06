Le Bonnaroo Festival en direct de chez vous!

L'aventure continue. Grâce à Focus et Red Bull TV, suivez quelques-uns des plus grands festivals mondiaux en live streaming.

Après un démarrage sur les chapeaux de roue avec le Primavera Sound et son affiche des plus attrayantes, place maintenant au Bonnaroo Music Festival de Manchester (Tennessee) et à sa programmation haute en couleur. Suiveront ensuite le Demon Dayz de Gorillaz, l'Electric Daisy Carnival de Las Vegas, le Lollapalooza, le Montreux Jazz Festival, l'Austin City Limits Music Festival et le Roskilde au Danemark.

Le programme des diffusions en direct, encore susceptible d'être modifié, est disponible en bas de page et de nombreux replays seront également au programme de la journée.